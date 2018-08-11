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باكستان.. مقتل 3 ضباط بهجوم مسلح وانتحاري يستهدف عمالا صينيين

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باكستان.. مقتل 3 ضباط بهجوم مسلح وانتحاري يستهدف عمالا صينيين
Reuters Mohsin Raza
أحد أفراد الأمن الباكستانية
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ذكر مسؤولون باكستانيون أن ثلاثة ضباط لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء هجوم مسلح استهدف ليلة أمس مركزا للشرطة في إقليم غلغت-بلتستان بأقصى شمال البلاد.

وأشار المتحدث باسم السلطات الإقليمية للصحفيين إلى أن رجال الأمن تمكنوا من تصفية أحد المهاجمين، خلال تبادل لإطلاق الرصاص.

في غضون ذلك، هاجم انتحاري حافلة كانت تقل عمال مناجم صينيين في مدينة دالباندين بإقليم بلوشستان المجاور للحدود الأفغانية، ما أسفر عن إصابة ستة منهم ولقي المهاجم حتفه، حسب السلطات المحلية.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم.

المصدر: AP + رويترز

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