// 26.06.2018 по тикету 15478
الحرس الثوري يعلن تصفية 11 مسلحا غربي إيران
Reuters Fars News
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أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 11 مسلحا وإصابة عدد آخر في كمين نصبه لهم بشمال غربي البلاد.
وقال الحرس الثوري في بيان اليوم السبت، أن قوة برية تابعة للحرس الثوري تمكنت من القضاء على "خلية إرهابية" في شمال غربي إيران، مشيرا إلى أن الخلية كانت تعتزم التسلل إلى داخل البلاد عبر منطقة أشنوية الحدودية "للقيام بأعمال تخريبية وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".
وأوضح البيان أن الخلية وقعت في كمين اندلعت على إثره اشتباكات مع قوات الحرس الثوري أسفرت عن مقتل 11 مسلحا.
وأشار البيان إلى أن الحرس الثوري ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد وأجهزة الاتصال لدى المسلحين.
المصدر: فارس
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