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ظريف لترامب: لسنا في مسابقة لملكات الجمال

أخبار العالم

ظريف لترامب: لسنا في مسابقة لملكات الجمال
Reuters David Mdzinarishvili
محمد جواد ظريف
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علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن تحقيق السلّم العالمي، مشيرا له إلى أن العلاقات الدولية ليست مسابقة لملكات الجمال.

وكتب ظريف على تويتر: "العلاقات الدولية ليست مسابقة لملكات الجمال، وفيها الكليشيهات حول الرغبة بالسلام العالمي. وليست هذه المرة الأولى التي يدعي فيها شخص حربجيّ أنه يشنّ الحرب من أجل السلم العالمي".

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وقال ترامب الثلاثاء مغردا على صفحته في "تويتر" إن "أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي".

يذكر أن ترامب وقبل تسلمه مهامه في البيت الأبيض، كان قد أدار مسابقات جمال في الولايات المتحدة وكان أحد حكام تلك المسابقات التي رعاها وأثارت الكثير من الجدل، بل وأكسبته شهرة وثروة لا يستهان بهما.

المصدر: وكالات

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