ظريف لترامب: لسنا في مسابقة لملكات الجمال

علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث فيها عن تحقيق السلّم العالمي، مشيرا له إلى أن العلاقات الدولية ليست مسابقة لملكات الجمال.

وكتب ظريف على تويتر: "العلاقات الدولية ليست مسابقة لملكات الجمال، وفيها الكليشيهات حول الرغبة بالسلام العالمي. وليست هذه المرة الأولى التي يدعي فيها شخص حربجيّ أنه يشنّ الحرب من أجل السلم العالمي".

Reminder: International relations is not a beauty pageant, with tired clichés about a desire for WORLD PEACE.

And it is not the first time that a warmonger claims he is waging war for "world peace". — Javad Zarif (@JZarif) ٧ أغسطس ٢٠١٨

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وقال ترامب الثلاثاء مغردا على صفحته في "تويتر" إن "أي جهة تتعامل تجاريا مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة. لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي".

يذكر أن ترامب وقبل تسلمه مهامه في البيت الأبيض، كان قد أدار مسابقات جمال في الولايات المتحدة وكان أحد حكام تلك المسابقات التي رعاها وأثارت الكثير من الجدل، بل وأكسبته شهرة وثروة لا يستهان بهما.

المصدر: وكالات