ترامب يحذر دول العالم من مغبة التعامل مع طهران

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركاء بلاده التجاريين، بوقف التعامل التجاري والاقتصادي معهم في حال استمروا في تعاملاتهم مع إيران، التي أعادت واشنطن فرض العقوبات عليها.

وقال ترامب مغردا على صفحته في "تويتر" إن "العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق، وستصل إلى مستوى أعلى في نوفمبر، وكل من يتعامل مع إيران اقتصاديا لن يتعامل مع الولايات المتحدة اقتصاديا".

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018

وعن شركاء طهران التجاريين، تظهر بيانات موقع "ITC Trade" أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لإيران، تليها كوريا الجنوبية، فألمانيا، ومن ثم تركيا فالهند.

ووفقا للبيانات، فقد صدرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بضائع إلى إيران خلال العام الماضي بقيمة 18.6 مليار دولار، فيما بلغت صادرات كوريا الجنوبية 4 مليارات دولار، أما ألمانيا فقد وصلت صادراتها إلى هذا البلد 3.4 مليار دولار.

إقرأ المزيد

ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر القادم.

وتشمل الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري والسيارات.

كما تحظر العقوبات على الحكومة الإيرانية شراء أو حيازة أوراق العملة الأمريكية، وتجارة إيران بالمعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.

المصدر: وكالات