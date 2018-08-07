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ترامب يحذر دول العالم من مغبة التعامل مع طهران

مال وأعمال

ترامب يحذر دول العالم من مغبة التعامل مع طهران
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركاء بلاده التجاريين، بوقف التعامل التجاري والاقتصادي معهم في حال استمروا في تعاملاتهم مع إيران، التي أعادت واشنطن فرض العقوبات عليها.

وقال ترامب مغردا على صفحته في "تويتر" إن "العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق، وستصل إلى مستوى أعلى في نوفمبر، وكل من يتعامل مع إيران اقتصاديا لن يتعامل مع الولايات المتحدة اقتصاديا".

وعن شركاء طهران التجاريين، تظهر بيانات موقع "ITC Trade" أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لإيران، تليها كوريا الجنوبية، فألمانيا، ومن ثم تركيا فالهند.

ووفقا للبيانات، فقد صدرت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بضائع إلى إيران خلال العام الماضي بقيمة 18.6 مليار دولار، فيما بلغت صادرات كوريا الجنوبية 4 مليارات دولار، أما ألمانيا فقد وصلت صادراتها إلى هذا البلد 3.4 مليار دولار.

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ودخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، على أن تطبق الحزمة الثانية من هذه العقوبات في نوفمبر القادم.

وتشمل الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية، تجميد التعاملات المالية وواردات المواد الأولية، كما تستهدف قطاعات السيارات والطيران التجاري والسيارات.

كما تحظر العقوبات على الحكومة الإيرانية شراء أو حيازة أوراق العملة الأمريكية، وتجارة إيران بالمعادن النفيسة، والمعاملات التجارية التي تتم بالريال الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإصدار إيران للديون السيادية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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