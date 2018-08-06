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أندونيسيا.. السياح يغادرون الشواطئ هربا من تسونامي

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أندونيسيا.. السياح يغادرون الشواطئ هربا من تسونامي
Reuters Handout .
رئيس الشرطة البحرية لجزيرة لومبوك الإندونيسية ديوا ويجايا
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التقط رئيس شرطة البحرية لجزيرة لومبوك الإندونيسية ديوا ويجايا، صورة أمام مئات المصطافين يسارعون مغادرة شاطئ جزر جيلي خوفا من تسونامي عقب زلازل ضرب البلاد.

وأدت الزلازل مؤخرا في جزيرة لومبوك إلى مقتل العشرات وأضرار بالممتلكات وإجلاء المئات من السكان والسياح.

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 وتعتبر جزيرة لومبوك في جنوب شرق إندونيسيا وجهة سياحية تجتذب الكثير من الزوار وتقع على بعد 100 كيلومتر شرق جزيرة بالي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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