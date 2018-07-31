إجلاء أكثر من 500 سائح من جبل ريجاني في إندونيسيا

تم في إندونيسيا إجلاء أكثر من 500 سائح ومتسلق كانوا عالقين بسبب انهيار طيني على جبل ريجاني بجزيرة لومبوك.

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وكتبت الوكالة الإندونيسية الوطنية لمكافحة الكوارث على صفحتها في فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "تم في الفترة ما بين لحظة وقوع انهيار طيني وحتى الساعة 19:30 مساء أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) الإجلاء الناجح لـ543 شخصا من جبل ريجاني، هم 189 سائحا أجنبيا و173 سائحا إندونيسيا و31 مرشدا سياحيا محليا و150 حمالا محليا".

وأضافت: "في الوقت الراهن لا يزال 6 أشخاص، هم 3 من سكان جاكارتا (رجلان وامرأة) وحمالان محليان ومرشد محلي، عالقين في منطقة بحيرة سيغاكا أناك المجاورة لجبل ريجاني. ويتجه 12 من رجال الإنقاذ اليوم إلى هذه المنطقة لإجلائهم".

وتدل المعلومات الرسمية على أن حصيلة ضحايا الانهيار الطيني الذي تسبب فيه الزلزال بقوة 6,4 درجة على مقياس ريختر الذي وقع في جزيرة لومبوك الإندونيسية، الأحد الماضي، بلغت 16 شخصا، فيما أصيب أكثر من 100 آخرين بجروح مختلفة.

المصدر: نوفوستي