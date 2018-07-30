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مئات السياح يقعون في "فخ" بعد زلزال قوي بإندونيسيا

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مئات السياح يقعون في
Reuters
جزيرة لومبوك، إندونيسيا
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قال مسؤول في مكافحة الكوارث في إندونيسيا إن جهودا جارية اليوم الاثنين لإنقاذ مئات السياح العالقين على جبل رينجاني في جزيرة لومبوك بعد يوم من وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة.

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وقال المسؤول في وكالة مكافحة الكوارث بشمال لومبوك: "تشير أحدث المعلومات من الفريق الميداني إلى أنه سيتم اليوم إجلاء جميع العالقين على جبل رينجاني".

من جانبها نقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس الحديقة الوطنية في جزيرة لومبوك، أن عدد الناس العالقين على الجبل يتجاوز 500 شخص.

وقال: "وجد 560 شخصا أنفسهم في الفخ".

ووقع زلزال قوي بجزيرة لومبوك الإندونيسية في الساعة 6:47 صباح أمس الأحد بالقرب من جبل رينجاني ومن جزيرة بالي، الأمر الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا.

المصدر: رويترز + نوفوستي

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