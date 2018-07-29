 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: تم الإفراج عن عهد، لكنها لم تصل بعد إلى أي من حواجز التسليم

زلزال مدمر يضرب إندونيسيا

أخبار العالم

زلزال مدمر يضرب إندونيسيا
Reuters
مدينة لومبوك، إندونيسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kktj

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 12 آخرين جراء زلزال عنيف بقوة 6,4 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية.

وقال المرصد الأمريكي للزلازل إن الهزة القوية ضربت على عمق 7 كيلومترات عند الساعة 6:47 صباحا اليوم الأحد (22:47 بتوقيت غرينيتش مساء أمس السبت)، على بعد 50 كيلومترا شمال شرق مدينة ماتارام الرئيسية في الجزيرة.

وأغلقت سلطات الجزيرة بشكل مؤقت مسارات المشي في جبل رينجاني وسط مخاوف من حدوث انهيارات طينية بعد الزلزال.

من جانبه أفاد الناطق باسم وكالة الجبوفيزياء والأرصاد الإندونيسية، هاري تيرتو دجاتميكو، بأنه لم يتم إصدار أي تحذير من حصول تسونامي، لكن تم تسجيل أكثر من 40 هزة ارتدادية.

وتحدث أحد سكان شمال لومبوك زولكيفلي: "الزلزال كان قويا جدا، وكل من كان في منزلي أصيب بالذعر وهربنا جميعا إلى الخارج".

وأضاف: "جميع جيراني تركوا بيوتهم وهرعوا إلى الخارج والكهرباء انقطعت فجأة".

وتعتبر جزيرة لومبوك في جنوب شرق إندونيسيا وجهة سياحية تجتذب الكثير من الزوار وتقع على بعد 100 كيلومتر شرق جزيرة بالي.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا