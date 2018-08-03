كييف تعرض على موسكو تبادلا للسجناء

أكد المجلس الرئاسي الروسي لحقوق الإنسان تلقيه عرضا من كييف بتبادل المواطن الروسي ألكسي سيديكوف المحكوم عليه بالسجن 11 عاما في أوكرانيا، بأوكراني معتقل في روسيا.

وقال المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني إن رئيسه ميخائيل فيدوتوف، تلقى مثل هذا الاقتراح من مفوضة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني ليودميلا دينيسوفا.

وذكرت دينيسوفا في عرضها أن سيديكوف يحتاج إلى "تدخل جراحي عاجل" بسبب إصابته في الورك. في الوقت نفسه، قالت إنه يستحيل إجراء مثل هذه العملية في مستشفى السجن.

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واقترحت على الجانب الروسي تبادل سيديكوف مع أحد الأوكرانيين، الذي يتطلب أيضا "مساعدة طبية مؤهلة بمشاركة الأخصائيين".

وقد أرسلت المفوضة الأوكرانية الأسبوع الماضي، خطابا تعرض من خلاله تبادل السجناء يتعلق بالإفراج المتبادل عن 36 شخصا.

وتطرقت دينيسوفا في خطابها إلى إمكانية المساهمة المشتركة في اجتماع فريق الاتصال الثلاثي لمناقشة الزيارات الإنسانية من أجل التحقق من ظروف احتجاز السجناء.

المصدر: نوفوستي