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25 قتيلا وعشرات الجرحى بتفجير انتحاري في أفغانستان

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25 قتيلا وعشرات الجرحى بتفجير انتحاري في أفغانستان
Reuters Parwiz Parwiz
أفغانستان- صورة من الأرشيف
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قتل 25 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين بتفجير انتحاري طال مسجدا شيعيا في مدينة كرديز شرقي أفغانستان، حسبما أفادت الشرطة الأفغانية.

وقالت الشرطة إن مسلحين اثنين على الأقل دخلا مسجد خواجة حسن في مدينة كرديز في إقليم بكتيا حيث كان نحو 60 شخصا يؤدون صلاة الجمعة.

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في حين نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إن المصلين من الطائفة الشيعية كانوا يؤدون الصلاة حينما فجر رجل عبوات ناسفة في المسجد، فيما أشار إلى أن مهاجما ثانيا أطلق النار على المصلين.

وأكد المسؤول الحكومي عبد الله هزرات من موقع الحادثة، أن "فرق الطوارئ جمعت نحو 25 جثة من المسجد ونقلت 40 إلى المستشفى".

ولم تعلن أي جهة تبنيها لهذا الهجوم حتى اللحظة.

المصدر: "رويترز"

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