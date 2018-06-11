مقتل وجرح العشرات بتفجير انتحاري وهجمات في أفغانستان

قتل 12 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بتفجير انتحاري أمام مدخل وزارة التنمية الريفية المجاورة لمكتب الإدعاء العام غرب العاصمة الأفغانية كابول، وتبنى العملية تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت قناة "طلوع" نيوز المحلية، أن الانفجار وقع في الضاحية السادسة بمنطقة دار الأمان وقت مغادرة الموظفين مكاتبهم.

#KabulExplosion: Health officials confirm that the death toll from the suicide bombing at MRRD has risen to 12. Wounded also up to 31 #Afghanistanpic.twitter.com/C8muSLvm8H — TOLOnews (@TOLOnews) 11 июня 2018 г.

في سياق متصل، قالت حكومة مقاطعة نانغرهار التي تقع شرق أفغانستان في بيان إن 12 مدنيا أصيبوا في حادث بعد تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع في متنزه عمومي في منطقة شابرهار بالمقاطعة اليوم في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وفي مقاطعة جاوزجان شمال أفغانستان قتل 7 من أفراد الشرطة وأصيب اثنان آخران بعد أن هاجم مسلحو حركة طالبان نقطة تفتيش أمنية في منطقة خوجا بولان في ضواحي مدينة شيبرغان حاضرة المقاطعة أمس الأحد وفقا لمصادر رسمية.

بالمقابل قتل 34 مسلحا من حركة طالبان في مقاطعة نانغرهار أيضا بعد أن شنت قوات العمليات الخاصة التابعة للإدارة الوطنية للأمن، غارة على معقل لحركة طالبان في منطقة زاوي بمركز خوجياني في المقاطعة الليلة الماضية.

وقد تصاعدت هجمات حركة طالبان منذ بداية 2015 عندما تسلمت قوات الأمن الأفغانية مسؤولية أمن البلاد بشكل كامل من القوات الأمريكية.

المصدر: وكالات