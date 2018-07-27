رئيس المفوضية الأوروبية يستخدم قصاصات لشرح التبادل التجاري لترامب

كشفت صحيفة "وول ستريت" أن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، استخدم أكثر من 10 قصاصات ورق صغيرة تضمنت شرحا مبسطا للتجارة، أثناء لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر من الاتحاد الأوروبي لم تذكر هويته، إن القصاصات الصغيرة، التي استخدمها رئيس المفوضية الأوروبية، احتوت كل واحدة منها على 3 مؤشرات لشرح إحدى المسائل التجارية، مثل السيارات أو المعدات الطبية.

وقال المصدر الذي حضر اللقاء: "إن ذلك لم يكن ندوة علمية ويجب أن يكون كل شيء واضحا ومبسطا".

واستقبل ترامب الأربعاء الماضي يونكر، في البيت الأبيض، وتناول اللقاء المسائل التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخفض الحواجز الجمركية بين الجانبين.

وقال ترامب أثناء اللقاء: "اتفقنا على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز، غير الرسوم الجمركية، والدعم، إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية، غير السيارات".

المصدر: وكالات