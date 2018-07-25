ترامب: اتفقنا مع الأوروبيين على خفض الرسوم الجمركية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنهما اتفقا على خفض الحواجز التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ويونكر إلى جواره:" اتفقنا على العمل نحو الوصول بالرسوم الجمركية والحواجز غير الرسوم الجمركية والدعم إلى الصفر في تجارة السلع الصناعية غير السيارات".

وأضاف:" سنعمل أيضا لتقليل الحواجز وزيادة التجارة في الخدمات والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية وكذلك فول الصويا".

وكان ترامب قد صرح اليوم للصحفيين قبيل بدء الاجتماع مع الوفد الأوروبي في البيت الأبيض:" يحدونا الأمل بأن نتمكن من التوصل إلى شيء ما" من أجل تجارة أكثر نزاهة مع أوروبا.

وأضاف حينها: "إذا تمكنا من الاتفاق على جعل التبادل التجاري بيننا بلا رسوم جمركية أو حواجز أو دعم فإن الولايات المتحدة ستكون راضية للغاية".

من جانبه، قال يونكر للصحفيين: "أوروبا والولايات المتحدة تحتاجان إلى العمل معا في هذا المضمار.. نحن شركاء وحلفاء حميمون ولسنا أعداء. يجب علينا أن نعمل سويا... أعتقد أنه يتوجب علينا التركيز على خفض الرسوم الجمركية بدلا من زيادتها. ذلك هو ما يجب علينا أن نفعله".

المصدر: "رويترز"