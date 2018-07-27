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إرضاء لأنقرة.. ترامب ضغط على نتنياهو للإفراج عن تركية متهمة بـ"الإرهاب"

أخبار العالم

إرضاء لأنقرة.. ترامب ضغط على نتنياهو للإفراج عن تركية متهمة بـ
AP Ariel Schalit
دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو
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أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإفراج عن تركية يشتبه فيها بالتواطؤ مع حركة "حماس".

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، تأكيده أن سيد البيت الأبيض مارس في الواقع ضغوطا على رئيس الحكومة الإسرائيلية في هذه المسألة، ضمن الجهود التي سبق أن كشفتها صحيفة "واشنطن بوست" وتهدف إلى إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز لدى أنقرة أندرو برانسون.

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وذكرت "واشنطن بوست" أمس أن ترامب طالب نتنياهو بالإفراج عن الفتاة التركية إبرو أوزكان المحتجزة منذ شهر، في مكالمة هاتفية بينهما في 14 يوليو، وفي اليوم اللاحق أخلت السلطات الإسرائيلية سبيلها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذه الضغوط مورست ضمن إطار صفقة تم التوصل إليها بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بخصوص الإفراج عن القس الأمريكي، أثناء لقاء بينهما على هامش قمة حلف الناتو في 11 يوليو.

ولفتت الصحيفة إلى أن رفض القضاء التركي الإفراج عن برانسون المحتجز منذ 9 ديسمبر 2016 بتهمة التجسس والإرهاب وفرض الإقامة الجبرية عليه الأربعاء الماضي خيّب أمل ترامب في الصفقة المبرمة، ما جعل الرئيس الأمريكي يدلي بتصريحات شديدة اللهجة توعد فيها أنقرة باتخاذ إجراءات عقابية ملموسة.

المصدر: هآرتس

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