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واشنطن تتوعد أنقرة بعقوبات قاسية ما لم يفرج عن القس الأمريكي المحتجز

أخبار العالم

واشنطن تتوعد أنقرة بعقوبات قاسية ما لم يفرج عن القس الأمريكي المحتجز
Reuters Lucas Jackson
مايك بنس
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أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن واشنطن ستفرض عقوبات على أنقرة ما لم يتم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز مؤخرا في تركيا.

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وتوعد بينس، في كلمة ألقاها اليوم في نهاية مؤتمر للحريات الدينية في الخارجية الأمريكية، تركيا، وهي حليف الولايات المتحدة داخل الناتو، بـ"عقوبات اقتصادية قاسية"، إذا لم تتحرك فورا لإطلاق سراح "رجل الإيمان البريء" وإعادته إلى بلاده.

وقال: "أوجه باسم رئيس الولايات المتحدة رسالة إلى الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان والحكومة التركية مفادها: عليكم إما الإفراج عن القس أندرو برانسون أو الاستعداد لمواجهة عواقب ذلك".

واعتقلت السلطات التركية برانسون المقيم في البلاد منذ أكثر من عشرين عاما في 9 ديسمبر 2016 بتهم "التجسس والتواطؤ" لصالح الداعية التركي المعارض فتح الله غولن و"حزب العمال الكردستاني"، وفرض القضاء التركي عليه أمس الإقامة الجبرية عوضا عن الحبس.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز

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