صحيفة أمريكية تورد تفاصيل جديدة حول مقتل مدير سد النهضة

كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل مثيرة بشأن مقتل سيمجنيو بيكلي، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي عثر عليه مقتولا داخل سيارته.

ولفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن مقتل بيكلي حدث قبيل انعقاد مؤتمر خاص حول مشروع السد في العاصمة أديس أبابا.

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ورصدت الصحيفة كذلك أن "مقتل المهندس مدير المشروع تسبب في ردود فعل غاضبة في إثيوبيا، سواء كان ذلك على المستوى الرسمي أو الشعبي، وخاصة في ظل تلك الظروف التي تعيشها بلاده".

وأوضح المصدر أن "الشرطة الإثيوبية وجدت مسدسا بجوار جثة المهندس مدير المشروع داخل سيارته من طراز تويوتا لاند كروزر"، لافتة إلى وجود شكوك لدى الشرطة بأن مقتله مرتبط بطبيعة عمله.

وروت الصحيفة الأمريكية أن المهندس القتيل كان حضر إلى العاصمة أديس أبابا من أجل عقد مؤتمر صحفي "وسط قلق الكثيرين بشأن تأخير أو التأجيل المتكرر في المشروع"، ووجود مخاوف من الفساد، وأن مقتله جاء قبل ساعات من إقامة المؤتمر الذي كان ينوي التحدث فيه للعامة.

المصدر: المصريون