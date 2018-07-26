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مقتل مدير سد النهضة الإثيوبي في ظروف غامضة!

أخبار العالم العربي

مقتل مدير سد النهضة الإثيوبي في ظروف غامضة!
Globallookpress
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أعلنت وكالة الأنباء الأثيوبية عن مقتل مدير مشروع سد النهضة سيمجنيو بيكلي.

ونقلت شبكة "CNN" عن موقع وكالة الأنباء الإثيوبية الإلكتروني، أن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي عثر عليه مقتولا صباح اليوم داخل سيارته.

arabic.cnn.com

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة تجري تحقيقات بشأن الحادثة، في حين تم نقل جثة سيمجنيو بيكلي إلى المستشفى لتشريحها.

المصدر: CNN

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