محامي ترامب السابق يكشف فحوى لقاء نجل ترامب والمحامية الروسية

كشف ميشال كوهين، محامي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الأخير اطلع على فحوى لقاء جمع ابنه والمحامية الروسية، ناتاليا فيسلنيتسكايا، خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونقلت قناتا "CNN"، و"NBC"عن محامي ترامب، تأكيده بأن الرئيس الأمريكي الحالي كان يعلم بهذا اللقاء قبل عقده، وأن اللقاء زوده بمعلومات عن منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

وقال كوهين إنه كان حاضرا عندما تلقى ترامب الابن دعوة لمقابلة المحامية الروسية، مشيرا إلى أنه اطلع في وقت لاحق على فحوى اللقاء.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية بعد الانتخابات الرئاسية أن ترامب الابن وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنير، التقيا بالمحامية الروسية في التاسع من يونيو سنة 2016 في برج ترامب بنيويورك.

ونفت المحامية الروسية أي علاقة لها بالسلطات الروسية، كما نفت حيازتها أي معلومات لكشفها.

وكشف المحامي السابق لترامب في الفترة الأخيرة، معلومات كثيرة عن موكله، كان آخرها كشفه عن شريط سري لترامب يناقش دفع أموال مقابل التستر على علاقة جنسية له مع كارين مكدوغال، التي تعمل كعارضة لمجلة "بلاي بوي".

وأكدت تقارير إعلامية أن كوهين، يخضع للتحقيق في تهم تتعلق بالاحتيال الضريبي إلى جانب تهم أخرى بارتكاب انتهاكات محتملة لقانون الانتخابات.

المصدر: أ ف ب