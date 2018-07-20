تسجيل سري لترامب يتحدث فيه عن دفع أموال لفتاة "بلاي بوي"

ضبط مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي تسجيلا لحديث حساس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع محاميه مايكل كوهين، سجله الأخير بشكل سري.

وناقش ترامب مع كوهين في هذا الحديث دفع أموال لنجمة مجلة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال مقابل صمتها عن علاقتها المفترضة بترامب.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مكتب التحقيقات ضبط هذا التسجيل أثناء تفتيش مكتب كوهين في إطار التحقيق معه في القضية المتعلقة بدفع ترامب مبالغ مالية لعدد من النساء مقابل عدم الكشف عن تفاصيل محرجة بالنسبة لترامب قبيل حملته الانتخابية في عام 2016.

ويجري التحقيق مع كوهين لمعرفة ما إذا كان دفع تلك الأموال يتعارض مع قواعد تمويل الحملات الانتخابية.

إقرأ المزيد

وأكد محامي ترامب ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني أن ترامب ناقش دفع الأموال لكارين ماكدوغال مع كوهين، وأن مدة تسجيل حديثهما لا تتجاوز دقيقتين. وأضاف أن ترامب لم يكن على علم بتسجيل الحديث.

وقلل جولياني من أهمية هذا التسجيل، ونفى دفع الأموال لفتاة غلاف "بلاي بوي".

وادعت كارين ماكدوغال بأنه كانت لديها علاقة حميمية مع دونالد ترامب خلال عدة أشهر في عامي 2006 و2007، أي بعد زواج دونالد ترامب من ميلانيا وولادة ابنهما بارون. وباعت ماكدوغال قصتها لصحيفة "ذي ناشنال إنكوارير" مقابل 150 ألف دولار في الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية، لكن الصحيفة لم تنشرها.

ورفعت ماكدوغال دعوى قضائية ضد شركة "أميريكان ميديا" التي تمتلك هذه الصحيفة. وقالت إن ترامب دفع تلك الأموال لإسكاتها.

ونفى دونالد ترامب وجود أي علاقة له بنجمة "بلاي بوي". كما نفت المتحدثة باسم حملته الانتخابية صحة ما تحدثت عنه ماكدوغال، وقالت إنها ليست على علم بالصفقة المذكورة بين "أميريكان ميديا" وفتاة "بلاي بوي".

المصدر: نيويورك تايمز