عمران خان يعلن فوز حركته بالانتخابات التشريعية في باكستان

أعلن زعيم "حركة الإنصاف" عمران خان عن فوز حركته في الانتخابات العامة بباكستان على حساب حزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف، "الرابطة الإسلامية".

وأكد خان، وهو أسطورة الكريكيت السابقة، في خطاب متلفز بُث اليوم، أن حركته حصدت أغلبية المقاعد في البرلمان، ما يمنحها الحق في تشكيل حكومة جديدة.

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وتعهد خان بأن حزبه سيقود باكستان في نهج جديد، معربا عن رغبته في بناء علاقات ذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة وترسيخ السلام في أفغانستان المجاورة.

وتطرق خان إلى موضوع العلاقات بين إسلام آباد ونيودلهي، مؤكدا على ضرورة لقاء زعيمي باكستان والهند من أجل تسوية الخلافات بخصوص منطقة كشمير المتنازع عليها.

وتؤكد النتائج الأولية للانتخابات تقدم حركة خان على الرابطة الإسلامية دون الحصول على أغلبية المقاعد في البرلمان، لكن خصوم "الإنصاف" يتحدثون عن مخالفات جسيمة وحالات تزوير وقعت أثناء عملية الاقتراع.

وكان حزب نواز شريف قد تعهد باللجوء إلى جميع الخيارات القانونية والسياسية المتاحة لمواجهة ما وصفه "الاحتيال" في الانتخابات.

المصدر: وكالات