وزير إسرائيلي: يمكن لأمريكا أن تطبق مع المكسيك إجراءاتنا مع غزة

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بإمكانها أن تطبق على حدودها مع المكسيك بعض الإجراءات الأمنية التي تتبعها إسرائيل على حدودها مع قطاع غزة.

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وصرح إردان خلال مقابلة مع تلفزيون "واي نت" الإسرائيلي قرب الحدود مع غزة: "قالت لي (كيرستشن نيلسن) إن هناك الكثير حقا الذي يمكن تعلمه هنا، وأعتقد أن بعضا من هذا سيتم بالتأكيد تطبيقه فيما تعمل الولايات المتحدة على إقامته على حدودها مع المكسيك".

ومن بين التقنيات الإسرائيلية، التي قال إردان إن نيلسن اطلعت عليها، كان جدارا تحت الأرض يهدف لمنع هجمات حماس عبر الأنفاق وأنظمة للإنذار المبكر لمنع التوغل إلى الأراضي الإسرائيلية.

واستقبل جلعاد إردان نظيرته الأمريكية وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن وعددا من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكلفين بتنفيذ تعهداته باتخاذ إجراءات للحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

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وأثناء زيارتها إلى إسرائيل تفقدت نيلسن السياج الحدودي المقام بتقنية عالية على امتداد 230 كيلومترا على الحدود مع مصر وكذلك السياج بطول 60 كيلومترا على حدودها مع قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وبعد جولتها على الحدود الإسرائيلية يوم 12 يونيو قالت نيلسن في خطاب بالقدس: "أمن الحدود مسألة أمن قومي.. يعرف شركاؤنا الإسرائيليون ذلك أفضل من أي أحد وحالفني الحظ اليوم برؤية العمل المذهل الذي يقومون به للحفاظ على سلامة أراضيهم ومواطنيهم".

ولم تعلق السفارة الأمريكية في القدس حتى الآن على هذه التصريحات.

المصدر: رويترز