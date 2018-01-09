ترامب: نحن بحاجة إلى جدار

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس إلى التوصل لاتفاق بشأن الهجرة، وتسوية أوضاع المهاجرين السريين الذين وصلوا أطفالا إلى البلاد، إلا أنه ظل متمسكا ببناء جدار مع المكسيك.

وقال ترامب، خلال اجتماع عقد في البيت الأبيض مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي: "يجب أن يكون هذا القانون - قانون حب".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكن إنهاء الأمر بسرعة كبيرة".. "العداء والكراهية بين الجمهوريين والديمقراطيين يلوّث الحياة السياسية الأمريكية منذ سنوات عدّة".

وكان ترامب ألغى في سبتمبر/أيلول الماضي، برنامجا أتاح لأكثر من 6 آلاف شاب من المقيمين بشكل غير شرعي العمل والدراسة بشكل قانوني يختصر باسم "داكا"، وأعطى الكونغرس مارس/آذار المقبل مهلة للتوصل إلى حل لقضيتهم.

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كما ودعا الرئيس الأمريكي إلى "حل دائم" للذين يعرفون باسم "دريمرز- (الحالمون)"، مضيفا أن "الأمن على الحدود" يجب أن يكون إحدى ركائز أي قانون حول الهجرة.

ويطالب ترامب منذ فترة طويلة برصد الاعتمادات اللازمة لبناء الجدار مع المكسيك كما وعد خلال حملته الانتخابية.

وقال خلال نقاشه الطويل مع النواب والشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين: "نحن بحاجة إلى جدار"، مشيرا إلى أنه لن يكون من الضروري بناء الجدار على طول الحدود بسبب وجود عقبات طبيعية مثل الأنهار والجبال تقوم مقام الجدار في مناطق عدة.

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وشدد الرئيس الأمريكي، مرة أخرى، على ضرورة إنهاء ما يسميه "هجرة التسلسل"، في إشارة إلى لمَّ الشمل (بين المهاجرين)، وإنهاء العمل بالسحب السنوي للبطاقات الخضراء (غرين كاردز).

وخلال النقاش دعا ترامب للتوصل إلى "اتفاق على مرحلتين: إقرار قانون حول شبان داكا والأمن على الحدود، ومن ثم إقرار إصلاح أوسع لنظام الهجرة بكامله".

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي