ترامب يطالب بـ18 مليار دولار لبناء الجدار مع المكسيك

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس مبلغ 18 مليار دولار، بهدف بناء المرحلة الأولى من الجدار على طول الحدود مع المكسيك . حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وكتبت الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ترامب طالب الكونغرس بتخصيص هذا المبلغ خلال الـ 10 سنوات المقبلة من أجل بناء جدار بطول 316 ميلا، والذي كان ضمن تعهدات ترامب أثناء حملته خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

Trump requests $18 billion from lawmakers for border wall, indicating U.S. taxpayers would fund it for the foreseeable future https://t.co/0KshC84UHu — Washington Post (@washingtonpost) January 6, 2018

وهذا المبلغ جزء من التكلفة الإجمالية للمشروع، والتي قد تتجاوز مبلغ 33 مليار دولار.

المصدر: وكالات

ناديجدا أنيوتينا