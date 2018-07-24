 
مباشر
عاجل
روسيا: لدى الأمريكيين إمكانية واحدة للبقاء في سوريا وهي التعاون مع موسكو ودمشق لعودة اللاجئين

تركيا تؤكد للولايات المتحدة معارضتها للعقوبات ضد إيران

أخبار العالم

تركيا تؤكد للولايات المتحدة معارضتها للعقوبات ضد إيران
Reuters Sergei Karpukhin
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk56

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأنها تعارض فرض العقوبات على إيران ولن تلتزم بها.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي له أثناء زيارته لأذربيجان: "لا يجب أن نتكيف مع العقوبات التي تفرضها دولة على دولة أخرى. كما لا نعتبر العقوبات أمرا صحيحا".

إقرأ المزيد
ترامب لروحاني: لا تهددنا وإلا سترى ما لم يره التاريخ!

وتابع: "عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة في أنقرة وقلنا لها بصراحة إن تركيا تستورد النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق. وإن لم نشتر من إيران الآن، كيف يجب أن نلبي احتياجاتنا؟".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت انسحابها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران. كما حثت الولايات المتحدة دولا أخرى على التخلي عن شراء النفط الإيراني، مؤكدة أنها تسعى لتقليص الإيرادات الإيرانية من النفط إلى الصفر.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إسقاط إسرائيل مقاتلة سورية.. عمل عسكري أم رسالة سياسية؟