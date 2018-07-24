تركيا تؤكد للولايات المتحدة معارضتها للعقوبات ضد إيران

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأنها تعارض فرض العقوبات على إيران ولن تلتزم بها.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي له أثناء زيارته لأذربيجان: "لا يجب أن نتكيف مع العقوبات التي تفرضها دولة على دولة أخرى. كما لا نعتبر العقوبات أمرا صحيحا".

إقرأ المزيد

وتابع: "عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة في أنقرة وقلنا لها بصراحة إن تركيا تستورد النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق. وإن لم نشتر من إيران الآن، كيف يجب أن نلبي احتياجاتنا؟".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت انسحابها من الاتفاق حول برنامج إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران. كما حثت الولايات المتحدة دولا أخرى على التخلي عن شراء النفط الإيراني، مؤكدة أنها تسعى لتقليص الإيرادات الإيرانية من النفط إلى الصفر.

المصدر: رويترز