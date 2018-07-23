ترامب لروحاني: لا تهددنا وإلا سترى ما لم يره التاريخ!

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الإيراني حسن روحاني بمواجهة أسوأ العواقب في حال واصل إطلاق التهديدات ضد الولايات المتحدة، محذرا من مغبة نفاد صبر بلاده.

وكتب ترامب على تويتر: "لا تهدد الولايات المتحدة بعد اليوم، وإلا سترى عواقب لم ير مثلها سوى قلة على مدى التاريخ".

وأضاف: "لم نعد بلدا يتهاون مع كلماتكم المختلة بشأن العنف والموت.. احترسوا!"

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

وجاء وعيد ترامب بعد يوم من تحذير روحاني له من "اللعب بالنار"، حيث قال إن أي حرب أمريكية ضد بلاده ستكون "أم كل الحروب" وجدد التهديد بمنع تصدير النفط من الخليج في حال فرضت واشنطن عقوباتها على النفط الإيراني.

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المصدر: حساب الرئيس الأمريكي في تويتر