// 26.06.2018 по тикету 15478
الرئيس الكوبي عن واشنطن: الديناصور لا يزال جاثما أمام بيتنا
Reuters
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شبه رئيس مجلسي الدولة والوزراء في كوبا ميغيل دياز كانيل الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على بلاده منذ مطلع ستينيات القرن الماضي بـ"الديناصور"!
واقتبس التلفزيون الكوبي من تصريح لرئيس البلاد في الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية قوله: "تبقى القليل من الموضوعات للحديث، والكثير للعمل والتصحيح والبناء، ولن يكون الأمر سهلا، لأن العقبة الرئيسة أمام تطورنا تبقى الحصار الذي يتواصل مثل ديناصور مونتيرسو".
الرئيس الكوبي يستشهد بهذا التعبير بقصة "الديناصور" للكاتب الغواتيمالي أوغستو مونتيروسو، وهي تعد أقصر قصة قصيرة في الأدب العالمي، وتتكون من جملة واحدة هي "حين استيقظ كان الديناصور لا يزال هناك".
المصدر: نوفوستي
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