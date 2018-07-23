بومبيو يؤكد تمسك واشنطن بتشديد الضغط على طهران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصميم بلاده على الاستمرار في ممارسة أشد الضغوط على إيران، داعيا دول العالم للانضمام إلى واشنطن في نهجها هذا.

وأضاف في كلمة ألقاها في مكتبة "رونالد ريغان": "سنواصل تنفيذ التزاماتنا بممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، وإعادة فرض العقوبات ضد القطاع المصرفي وقطاع الطاقة".

وأشار مايك بومبيو إلى أن واشنطن تواصل العمل من أجل إقناع كافة الدول المستوردة للنفط الإيراني، بالتوقف عن شرائه مع حلول 4 نوفمبر وشدد على ضرورة هبوط صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

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واتهم بومبو السلطات الإيرانية بدعم الجماعات الإرهابية، وتصدير الثورة "لأسباب أيديولوجية" وبالفساد والتسبب بانهيار الاقتصاد الإيراني، وقمع حريات المواطنين وهو ما يثير الاحتجاجات الجماهيرية.

وأعلن بومبيو، عن توسيع البث الإعلامي الأمريكي على إيران مع التعبير عن دعم الشعب الإيراني، حتى يعرف أن "الولايات المتحدة تقف معه".

المصدر: انترفاكس