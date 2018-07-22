بومبيو يحرض الجالية الإيرانية على دعم المتظاهرين في بلادهم

صرح مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية للصحفيين، بأن الوزير مايك بومبيو سيلقي خطابا موجها للجالية الإيرانية لحضها على "دعم" التحركات الاحتجاجية في إيران.

وقال المسؤول: "مع اقتراب الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية عام 1979 سيرسم بومبيو مجددا سرقة النظام الإيراني للثورة خلال السنوات الماضية والإرهاب في المنطقة والقمع الوحشي، وكذلك الاضطهاد الطائفي في إيران"، مذكرا أن حوالي 250 ألف إيراني- أمريكي يعيشون في جنوب ولاية كاليفورنيا.

وذكر أن بومبيو سيلقي خطابا تحت عنوان – دعم الأصوات الإيرانية - في مكتبة الرئيس رونالد ريغن في سيمي فالي بكاليفورنيا، وسيسلط الضوء على "فساد النظام السارق الذي أعطى أولوية لأيديولوجيته على حساب رفاهية الشعب الإيراني".

ووجه منشقون إيرانيون رسالة إلى بومبيو طلبوا فيها منه فرض تدابير عقابية على الإذاعة الإيرانية المتهمة بـ"الاضطلاع بدور أساسي في انتهاكات حقوق الإنسان".

وهناك انقسام في الأوساط الدبلوماسية والخبراء في واشنطن حول ما إذا كانت الأزمة الاجتماعية الحالية قد هزت إيران أو حتى باتت مهددة لها من الداخل.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي، إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران في إطار الاتفاق النووي.

وكشف بومبيو، بعدها عن "استراتيجية أمريكية"، لإرغام إيران على الرضوخ لـ12 مطلبا تعجيزيا تحت ضغوط "أقسى عقوبات في التاريخ".

المصدر: أ ف ب