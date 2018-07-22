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اعتراض طائرة فوق نادي ترامب للغولف

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اعتراض طائرة فوق نادي ترامب للغولف
Reuters Jonathan Ernst
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اعترضت إحدى المقاتلات الأمريكية الليلة الماضية، طائرة صغيرة عند تحليقها قرب ناد للغولف يملكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وكالة اسوشيتدبرس اليوم نقلا عن القيادة الأمريكية، إنه تم اعتراض الطائرة لأن طيارها لم يكن يملك التصريح اللازم للتحليق عبر المنطقة المغلقة فوق ميدان نادي الغولف الرئاسي في بيندمنستر في نيوجيرسي.

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وتم إجبار الطائرة المخالفة على الهبوط في مطار في بيتستاون (نيو جيرسي)، وخضع الطيار للتحقيق في الهيئات الأمنية الأمريكية ذات العلاقة.

وأشارت الوكالة إلى أن دونالد ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرسي ووصل إلى هناك الجمعة الماضي ويعتزم العودة إلى واشنطن الأحد المقبل.

المصدر: انترفاكس

 

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