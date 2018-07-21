إصدار مذكرة اعتقال بحق منفذ الهجوم على حافلة شمالي ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية مذكرة اعتقال بحق ألماني من أصل إيراني يشتبه في تنفيذه هجوما بسكين داخل حافلة في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا.

وقالت الشرطة إن "الرجل (34 عاما)، أصاب 14 شخصا في الهجوم الذي وقع الجمعة، لكن لم يكن هناك ما يدل على أنه متطرف أو لديه دافع إرهابي".

Gegen den 34-jährigen Mann, der gestern in einem Linienbus in #Lübeck-#Kücknitz zahlreiche

Menschen verletzt hat, wurde am heutigen Tag Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen.

Näheres: https://t.co/dtCVO7QzqH — Polizei SH (@SH_Polizei) ٢١ يوليو ٢٠١٨

وقال ممثلو الادعاء في بيان إنهم "طلبوا إصدار مذكرة اعتقال بحق الرجل للاشتباه في أنه متهم بالشروع في القتل وإلحاق أذى جسدي وإشعال حريق"، كما صدر أمر بإبقائه قيد الاحتجاز.

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وقالت متحدثة باسم الادعاء في لوبيك إن "دوافع ارتكاب الهجوم لا تزال غير واضحة، بسبب أن المتهم رفض التحدث عنها".

والمشتبه به إيراني المولد، لكنه حصل على الجنسية الألمانية قبل عدة سنوات وهو من سكان لوبيك.

المصدر: رويترز