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إصابة 14 شخصا في هجوم بالسلاح الأبيض على حافلة في لوبيك بألمانيا

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إصابة 14 شخصا في هجوم بالسلاح الأبيض على حافلة في لوبيك بألمانيا
Reuters Michaela Rehle
قوات الأمن الألمانية - أرشيف
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جرح 14 شخصا، اثنان منهم في حالة خطرة، جراء اعتداء بسلاح أبيض على حافلة لنقل الركاب في مدينة لوبيك بولاية شليسفيش هولشتاين شمال ألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، وأن المدينة شهدت انتشارا كثيفا لرجال الأمن والشرطة.

من جهتها، أكدت إدارة الشرطة في المدينة أنها تقوم بتقييم الوضع في المدينة، وأنها ستدلي بالمزيد من التفاصيل لاحقا.

يتبع...

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