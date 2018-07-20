إصابة 14 شخصا في هجوم بالسلاح الأبيض على حافلة في لوبيك بألمانيا

جرح 14 شخصا، اثنان منهم في حالة خطرة، جراء اعتداء بسلاح أبيض على حافلة لنقل الركاب في مدينة لوبيك بولاية شليسفيش هولشتاين شمال ألمانيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، وأن المدينة شهدت انتشارا كثيفا لرجال الأمن والشرطة.

🔴 #Allemagne 🇩🇪 : Quatorze personnes auraient été blessées dans une attaque au couteau à #Lübeck

➡️ https://t.co/H2OJXF06vGpic.twitter.com/SrjCNR7N4m — RT France (@RTenfrancais) ٢٠ يوليو ٢٠١٨

من جهتها، أكدت إدارة الشرطة في المدينة أنها تقوم بتقييم الوضع في المدينة، وأنها ستدلي بالمزيد من التفاصيل لاحقا.

يتبع...