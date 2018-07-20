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الخارجية الروسية تستدعي سفير اليونان

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الخارجية الروسية تستدعي سفير اليونان
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استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، سفير جمهورية اليونان المفوض فوق العادة في روسيا الاتحادية، أندرياس فريغاناس.

وتم إبلاغ السفير باحتجاج شديد على التصريحات المستمرة المعادية لروسيا من الجانب اليوناني، فيما يتعلق بالوضع المحيط بإبعاد اثنين من الدبلوماسيين الروس وحظر دخول اثنين آخرين إلى اليونان.

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مبنى وزارة الخارجية الروسية موسكو: واشنطن وراء قرار اليونان ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الروس

المصدر: الخارجية الروسية.

 

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