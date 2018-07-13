موسكو: واشنطن وراء قرار اليونان ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الروس

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير اليوناني لدى موسكو، أندرياس فريغاناس، احتجاجا على قرار أثينا طرد دبلوماسيين روسيين اثنين ومنع دخول مواطنين روسيين آخرين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، أنه "تم التشديد على أننا نعتبر هذا العمل لا أساس له، وغير مدعوم بحقائق ويتناقض مع طبيعة علاقاتنا الثنائية وبإمكانه أن يلحق ضررا كبيرا بها".

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وختم البيان الروسي بالقول: "من البديهي أن القرار المعادي لروسيا الذي اتخذته حكومة اليونان بالتزامن مع انطلاق قمة الناتو، تقف وراءه واشنطن التي دعمت هذه الخطوات بشكل صريح، كما جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن موسكو سترد بالمثل في حال إقدام أثينا على طرد دبلوماسيين روسيين، على خلفية اتهامهما بالتدخل في الشؤون الداخلية اليونانية.

وأكدت الحكومة اليونانية، الأربعاء الماضي، عزمها على طرد دبلوماسيين روسيين، وفق هذه المزاعم. وفي مقابلة تلفزيونية قال المتحدث باسمها، دميتريس تزاناكوبولوس، إن بلاده تريد علاقات جيدة مع كافة الدول، "إلا أنه على جميع الدول احترام القوانين الدولية، وتصر الحكومة على عدم قبول السلوك الذي لا يحترم الدولة اليونانية".

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية + وكالات