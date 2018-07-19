ترامب يدعو أردوغان لإطلاق سراح القس الأمريكي الموقوف في تركيا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى إطلاق سراح قس أمريكي معتقل في تركيا منذ أكتوبر 2016 بتهمة ممارسة نشاطات إرهابية.

وكتب ترامب على تويتر: "من العار تماما ألا تفرج تركيا عن القس الأمريكي المحترم أندرو برانسون، المعتقل منذ فترة طويلة".

وأضاف، أنه يجب على "أردوغان أن يفعل ما من شأنه تحرير هذا الزوج والأب المسيحي الرائع".

وقررت محكمة تركية أمس الأربعاء، تمديد توقيف القس المذكور رغم مطالبات واشنطن بالإفراج عنه.

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وهذه ثالث مرة يتم فيها رفض إطلاق سراح القس المذكور، ففي نيسان ومايو الماضيين، رفض الجانب التركي الإفراج عنه، وحددت الجلسة التالية للنظر في القضية في أكتوبر 2018.

وتتهم السلطات التركية القس المذكور، بممارسة نشاطات مؤيدة لفتح الله غولن، الداعية الإسلامي المتواري في الولايات المتحدة، والمتهم من أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب على السلطة في تركيا صيف 2016.

وتتهم تركيا القس، بتأييد حزب العمال الكردستاني، وفي حال إدانته بهذه التهم سيتعرض للسجن لمدة 35 عاما.

المصدر: وكالات