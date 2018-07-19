مدير التحقيقات الفدرالي يعلق على اقتراح بوتين لترامب

تساءل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي عن جدوى استجواب المحققين الأمريكيين على الأراضي الروسية للمشتبه بهم في مزاعم التدخل بالانتخابات الأمريكية.

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وقال راي في منتدى أسبن للأمن: "أعتقد أنني سأترك هذا الأمر للمدعي الخاص مولر.. أنا لا أستبعد أبدا أي شي، لكن هذا الأمر بالتأكيد لا يشغل مكانا مهما في قائمة طرق إجرائنا التحقيقات".

تصريحات راي جاءت ردا على سؤال صحافي حول احتمال أن يشارك المحققون الأمريكيون في استجواب المتهمين الروس بمزاعم التدخل بالانتخابات الأمريكية ليس فقط في الأراضي الروسية، وإنما في أي بلد آخر.

وكان الرئيس الروسي بوتين شدد في قمته مع ترامب في هلسنكي على أن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الأمريكية، وأن كلمة الحسم في هذه القضية يجب أن تعود للمحكمة لا للأجهزة الأمنية.

وأكد استعداد موسكو لتنظيم استجواب المتهمين الـ12 باختراق شبكات الحزب الديمقراطي الأمريكي، الذين تقول واشنطن إنهم موظفو الاستخبارات الروسية.

المصدر: نوفوستي