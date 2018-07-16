ماكين: قمة ترامب و بوتين خطأ مأساوي

وصف السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري جون ماكين لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي بأنه "خطأ مأساوي".

وقال ماكين في بيان له إن "الرئيس ترامب لم يفشل في قول الحقيقة عن الخصم فحسب، بل حتى عندما تحدث نيابة عن الولايات المتحدة للعالم، فشل رئيسنا في الدفاع عن كل ما يجعلنا من نكون، أي جمهورية الأحرار المتمسكين بقضية الحرية في بلادنا وفي الخارج".

وأضاف أنه "من الواضح أن القمة في هلسنكي كانت خطأ مأساويا".

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ويأتي ذلك تعليقا على لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، حيث بحثا العلاقات الروسية – الأمريكية وبعض القضايا الدولية الملحة.

وواجه الرئيس ترامب في أعقاب اللقاء انتقادات شديدة من جانب أعضاء الكونغرس لما وصفوه بـ "ضعف" مواقفه أمام بوتين وكذلك بشأن ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

المصدر: رويترز