الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي يهاجمون ترامب بعد قمته مع بوتين

دعا كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى خطوة مشتركة من الديمقراطيين والجمهوريين لتشديد العقوبات ضد روسيا.

وقال شومر خلال مؤتمر صحفي له "السؤال الوحيد يطرح الآن على البيت الأبيض: ما الذي دفع الرئيس ترامب لوضع مصالح روسيا فوق مصالح الولايات المتحدة؟"، واصفا تصرف ترامب بـ "الخطير"، وأن التفسير الوحيد له هو أن "الرئيس بوتين يمتلك مستمسكات محرجة عن الرئيس ترامب".

ودعا شومر قادة الجمهوريين في الكونغرس إلى استدعاء مسؤولي الفريق الأمني الذي رافق الرئيس دونالد ترامب أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور جلسة الاستماع بالكونغرس فورا.

من جانبها، قالت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، نانسي بيلوسي إن "ضعف ترامب أمام بوتين كان مخجلا ويؤكد أن لدى الروس شيئا عن الرئيس" مرجحة أن يكون ذلك "معلومات شخصية أو مالية أو سياسية".

وأضافت أن هذا "يوم محزن لأمريكا".

ويأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، حيث بحثا العلاقات الروسية – الأمريكية وبعض القضايا الدولية الملحة.

وفي المؤتمر الصحفي الختامي، نفى بوتين وجود أي معلومات فاضحة حول ترامب لدى موسكو، كما نفى قيام روسيا بأي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: رويترز، واشنطن بوست