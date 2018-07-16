نسر عملاق يحاول خطف طفلة ويصيبها بجروح بليغة

شهدت بحيرة إيسيك كول، الشهيرة في قرغيزستان، خلال يومي العطلة الأسبوعية الماضية، فعاليات مهرجان "الشاطئ الجنوبي".

وفيه تم استعراض الخصائص المميزة لهواية الصيد على الخيل باستخدام النسر والقوس والسهام التي تعتبر رياضة مفضلة لدى سكان هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

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وفجأة، هاجم أحد النسور الذهبية، التي تم إطلاقها لتطارد الفريسة، طفلة عمرها 8 سنوات وزرع مخالبه في ظهرها وباشر بضربها بمنقاره على رقبتها. وعلى الفور هرع الحضور وأنقذوا الطفلة البائسة من براثن النسر.

وخلال ثوان عدة، تمكن النسر من إصابة الطفلة بجروح عميقة في ظهرها ورقبتها. وتم نقلها على عجل إلى أحد مستشفيات قرغيزستان، حيث تلقت العلاج اللازم.

المصدر: فيستي رو