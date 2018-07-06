انفجار قوي بمحطة وقود على حدود قرغيزستان وطاجيكستان

وقع انفجار قوي واندلعت النيران في محطة وقود، على حدود قرغيزستان وطاجيكستان في يوم أمس الأربعاء.

وأسفر الحادث عن إصابة مواطن طاجيكي و3 من مواطني قيرغيزستان.

ونشر تطبيق قناة Life Shot على تيليغرام، مقطع فيديو للحريق. ومنه بدا واضحا أن اندلاع النيران، ترافق بانفجار قوي.

وتم إخماد النيران، فقط مع حلول الليل. والتهمت النيران، بالإضافة لمحطة الوقود، أحد المباني الإدارية و5 سيارات شحن وصهريجين لنقل الغاز وعدة سيارات سياحية.

المصدر: لايف رو