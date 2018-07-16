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مقتل 4 أشخاص في حادث بمنجم فحم في جورجيا

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مقتل 4 أشخاص في حادث بمنجم فحم في جورجيا
Sputnik
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أفادت القناة التلفزيونية الجورجية الأولى، بأن 4 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة الخطورة، نتيجة حادث في منجم للفحم بمدينة تكيبولي بغرب هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقالت القناة، إن عدد العمال المصابين وصل إلى عشرة. وأضافت، أن فرق الإنقاذ تواصل عملها في المنجم منذ صباح الاثنين.

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وأكدت وزارة الداخلية الجورجية، وقوع الحادث ومقتل 4 عمال، ولكنها لم تحدد العدد الدقيق للمصابين وكذلك لم تشر إلى طبيعة الحادث وأسبابه.  

المصدر: نوفوستي



 

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