أوكرانيا.. عراك في الشارع بين وزير ونائب

وقع عراك بين النائب في البرلمان الأوكراني سيرغي شاخوف، ووزير الطاقة وصناعة الفحم في هذا البلد، إيغور ناساليك.

وقع الشجار مباشرة أمام مقر الوزارة لحظة وصول الوزير الأوكراني، حيث تم نشر شريط فيديو على صفحة رئيس الاتحاد المستقل لعمال المناجم في أوكرانيا ميخائيل فولينتس على فيسبوك.

وبدأت الواقعة بتوقيف سيارة ناساليك من قبل عدد من المتظاهرين، وبعدها خرج الوزير من السيارة وحاول التحدث إلى عمال المناجم، ولكنه تشاجر مع شاخوف، ما دفع رجال الأمن للتدخل.

المصدر: ren.tv