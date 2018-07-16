وزارة الدفاع الألمانية تنفي ما تناقلته الصحافة القطرية من تصريحات لـ"أورسولا فون دير لاين"

نفت وزارة الدفاع الألمانية ما تناقلته الصحافة القطرية من تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي جرت مؤخرا في بروكسل.

ونشرت السفارة الألمانية بالرياض على "تويتر" نفي وزارة الدفاع لتلك التصريحات من دون ذكر للتفاصيل.

🔴وزارة الدفاع الألمانية تنفي ما تم ذكره في الصحافة #القطرية عن تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين على هامش قمة #الناتو في #بروكسل. — ألمانيا 🇩🇪🇸🇦 (@GermanyinKSA) July 15, 2018

وكانت جريدة "الشرق" الإلكترونية القطرية قد نشرت مؤخرا تصريحات مؤيدة ومتعاطفة مع قطر في أزمتها مع جيرانها، قالت إن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أدلت بها إليها "على هامش مشاركتها في اجتماعات الناتو".

المصدر: تويتر