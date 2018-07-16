 
مباشر

وزارة الدفاع الألمانية تنفي ما تناقلته الصحافة القطرية من تصريحات لـ"أورسولا فون دير لاين"

أخبار العالم

وزارة الدفاع الألمانية تنفي ما تناقلته الصحافة القطرية من تصريحات لـ
Reuters
وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kipj

نفت وزارة الدفاع الألمانية ما تناقلته الصحافة القطرية من تصريحات لوزيرة الدفاع أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي التي جرت مؤخرا في بروكسل.

ونشرت السفارة الألمانية بالرياض على "تويتر" نفي وزارة الدفاع لتلك التصريحات من دون ذكر للتفاصيل.

وكانت جريدة "الشرق" الإلكترونية القطرية قد نشرت مؤخرا تصريحات مؤيدة ومتعاطفة مع قطر في أزمتها مع جيرانها، قالت إن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين أدلت بها إليها "على هامش مشاركتها في اجتماعات الناتو".

المصدر: تويتر

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا