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ملك تايلاند يمنح وسام الفيل الأبيض لغواص شجاع

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ملك تايلاند يمنح وسام الفيل الأبيض لغواص شجاع
Reuters Tyrone Siu
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أصدر ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، مرسوما ملكيا خاصا قلد فيه وسام" الفيل الأبيض" للرقيب الأول في احتياطي القوات الخاصة للبحرية التايلاندية، الفقيد سامان كومان ( 38 عاما).

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ولقي هذا الرقيب، حتقه، خلال عملية إنقاذ الفتية المحاصرين بمياه الفيضان في كهف ثام لوانج قبل عدة أيام.

ووفقا للمرسوم، تمت ترقية الفقيد إلى رتبة رائد بحري (قبطان من الفئة الثالثة).

وجاء في نص المرسوم، أن الرقيب نال الترقية والوسام، لبطولته وتضحيته بروحه من أجل إنقاذ حياة الآخرين.

ونشر المرسوم الملكي اليوم، على الموقع الإلكتروني لصحيفة "تخاي رات".

ويشار إلى أن، الرقيب سامان كومان، كان قد ترك الخدمة في القوات البحرية في تايلاند قبل 10 سنوات وبات يعمل في جهاز الأمن بمطار العاصمة بانكوك. وعندما سمع بخبر اختفاء الفتيان في الكهف، تطوع على الفور للمساهمة في عملية إنقاذهم. ولقي الرقيب حتفه أثناء قيامه بنقل أسطوانات الهواء المضغوط إلى المغارة التي اختبأ فيها التلاميذ الرياضيين مع مدربهم.  

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ففي 23 يونيو الماضي، فقد أثر فريق كرة قدم مؤلف من 12 تلميذا، تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما، ومدربهم، بعد دخولهم كهف ثام لوانج الواقع في محافظة تشيانغ راي شمال البلاد، وتزامن ذلك مع بداية موسم الفيضانات. 

المصدر: وكالات

 

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