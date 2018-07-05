أول تعليق من ملك تايلاند على عملية إنقاذ "صبية الكهف"

دعا ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، إلى التنفيذ العاجل لعملية إنقاذ فريق كرة قدم مكون من 12 طفلا ومدربهم حوصروا داخل أحد الكهوف الواقعة شمال البلاد.

وتلى وزير الدفاع التايلاندي الجنرال براويت ونجسوان، تصريح ملك تايلاند الذي تم بثه على قناة "Thai PBS" اليوم الخميس.

وأعلن الوزير أن "صاحب الجلالة يتابع عن كثب عملية إنقاذ الأطفال الذين تم العثور عليهم ويعرب عن قلقه إزاء احتمال زيادة كثافة هطول الأمطار التي قد تسبب فيضانات جديدة في كهف تام لوانغ الذي حوصر فيه فريق الناشئين لكرة القدم".

كما أكد حاكم مقاطعة شيانغ راي، نارونغساك أوسوتانامورن، والذي يدير عملية الإنقاذ، أن ملك تايلاند يراقب الوضع الناشئ مع الأطفال المحاصرين ويعمل كل ما في وسعه للإسهام في عملية الإجلاء.

وحول عملية الإنقاذ قال نارونغساك أوسوتانامورن، إن الأمطار الغزيرة التي من المتوقع هطولها غدا الجمعة قد تحول دون بدء عملية الإجلاء.

وأضاف أوسوتانامورن أنه بفضل أنظمة ضخ وضعت في مكان الحادث، "يتراجع منسوب المياه بواقع سنتميتر في الساعة، وهو أمر لا بأس به، نظرا إلى حجم الكهف لكنه غير كاف لبدء العملية".

وأحضرت البحرية التايلاندية معدات الغوص لتعليم الأطفال المحاصرين كيفية استخدامها

وإذا قررت البحرية التايلاندية البدء في إنقاذ الأطفال عن طريق الغوص، فإن عناصرها بحاجة إلى السباحة 5 كيلومترات تحت الماء برفقة سباحين محترفين.

وكان فريق كرة القدم المؤلف من 12 تلميذا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم، فقدوا يوم 23 يونيو الماضي بعد دخولهم كهف تام لوانج الواقع في محافظة تشيانغ راي شمال البلاد، وتزامن ذلك مع بداية موسم الفيضانات.

المصدر: وكالات