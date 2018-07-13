كوريا الجنوبية: كيم يسعى لبناء "دولة طبيعية"

امتدح رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وقال إن كيم يسعى بإصرار، لتشييد "دولة طبيعية".

ونقلت وكالة "يونهاب" اليوم، عن مون جيه إن، قوله:" توجد لدى كيم جونغ أون، رغبة عارمة جدا لوقف المواجهة العقائدية، وتطوير كوريا الشمالية وتحويلها إلى دولة طبيعية".

وأعرب رئيس كوريا الجنوبية، عن ثقته بأن التعاون بين الكوريتين سيخلق إمكانيات إضافية كبيرة للجميع.

وفي 27 أبريل، عقد الرئيس مون لقاء قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، في المنطقة الحدودية بين الكوريتين. وكان ذلك أول لقاء بين زعيمي الدولتين الجارتين خلال السنوات العشر الأخيرة.

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وفي ختام القمة، تم التوقيع على إعلان مشترك حول السلام والازدهار وتوحيد شبه الجزيرة الكورية.

وأكدت سيئول وبيونغ يانغ أن هدفهما المشترك هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.

المصدر: تاس