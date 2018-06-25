التطبيع بين الكوريتين مستمر على قدم وساق

أحيت الكوريتان الذكرى الثامنة والستين لانتهاء الحرب الكورية، بمفاوضات حول إعادة الاتصالات العسكرية بين جيشي البلدين، بعد انقطاع يستمر منذ فبراير 2011.

وأفادت وكالة "يونهاب" الجنوبية، بأن الاجتماع كان على مستوى العقداء وترأس الوفد الجنوبي العقيد جو يونغ-كون، فيما يمثل الوفد الشمالي العقيد أم تشانغ- نام.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المفاوضات تأتي في إطار متابعة الاتفاق الذي تم في المحادثات العسكرية رفيعة المستوى التي عقدت مطلع هذا الشهر بين الكوريتين.

وأوضحت الوكالة أن المحادثات تطرقت إلى سبل إعادة خطوط الاتصال بالكامل، وبينها خطوط الهاتف والفاكس التي صممت بالأساس لمنع أي سوء تفاهم يمكن أن يثير التوترات أو الحوادث العرضية بين البلدين.

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وأشارت إلى أن الجانبين بحثا إعادة تنشيط خط الاتصالات البحرية الذي ظل غير مستخدم لعشر سنوات، بالإضافة إلى استخدام خط الاتصالات التجارية الدولية كقناة بين السفن البحرية.

وتأتي هذه اللقاءات، تنفيذا لقرارات قمة الكوريتين التي عقدت في النقطة الحدودية بانمونجوم أواخر أبريل الماضي بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حيث تم في ختام القمة اعتماد بيان مشترك، والإعلان عن استئناف التعاون الذي توقف خلال السنوات السابقة.

المصدر: وكالات