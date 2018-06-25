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سيئول تمد يد العون الاقتصادي للجارة الشمالية

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سيئول تمد يد العون الاقتصادي للجارة الشمالية
AFP
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ذكرت وزارة شؤون التوحيد القومي في كوريا الجنوبية، أن سيئول ستستأنف مشاريعها الاقتصادية مع بيونغ يانغ.

ومن المقرر هذا الأسبوع، إجراء محادثات بشأن إعادة عمل طرق السيارات والسكك الحديدية بين الدولتين والتعاون في مجال الغابات ومعالجة الأخشاب.

وفي 26 و28 يونيو، سيتم في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين، عقد لقاءات عمل حول التعاون في مجال النقل والتعاون في مجال استغلال الغابات وسيرأس الوفدين، نواب وزراء النقل وحماية البيئة والغابات في الدولتين.

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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن خلال قمتهما الثانية زعيما الكوريتين يتفقان على عقد قمة مباحثات في 1 يونيو

وتأتي هذه اللقاءات، تنفيذا لقرارات قمة الكوريتين التي عقدت في النقطة الحدودية بانمونجوم أواخر أبريل بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، والزعيم الشمالي كيم جونغ أون، حيث تم في ختام القمة، اعتماد بيان مشترك والإعلان عن استئناف التعاون الذي توقف خلال السنوات السابقة.

المصدرك نوفوستي

 ادوارد سافين

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