عدوان لدودان في القرن الإفريقي يجنحان إلى السلم بعد عقدين من العداء وسيل من الدماء

أنهت إثيوبيا وإريتريا حالة الحرب رسميا بينهما اليوم عقب قمة أسمرة التاريخية التي جمعت أمس رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وأفاد وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل على حسابه في "تويتر" نقلا عن "بيان سلام وصداقة مشتركة" وقعه الجانبان، أن "حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين انتهت. لقد بدأ عصر جديد من السلام والصداقة".

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وكتب الوزير أيضا في هذا السياق أن "البلدين سيعملان معا لتشجيع تعاون وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية"، مشيرا إلى أن البيان وُقع في أسمرة صباح الاثنين من قبل رئيس حكومة إثيوبيا ورئيس إريتريا.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن أفورقي وأبي مساء أمس خلال مأدبة عشاء إعادة فتح سفارتي بلادهما والحدود المشتركة، بعد عقود من حرب باردة بين الجارتين الواقعتين في القرن الإفريقي.

هذا الإعلان جاء تتويجا لأسابيع من تطورات تقارب سريعة جمعت البلدين، كانت بمبادرة من رئيس الوزراء الإثيوبي، وأفضت إلى قيامه بزيارة أسمرة والاجتماع برئيس إريتريا.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين أديس أبابا وأسمرة قطعت منذ أن خاض البلدان نزاعا حدوديا تواصل بين عامي 1998 - 2000، وأسفر عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.

المصدر: أ ف ب