 
مباشر

رئيس الوزراء الإثيوبي في إريتريا بزيارة سلام تاريخية

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي في إريتريا بزيارة سلام تاريخية
AFP ASHRAF SHAZLY, SUMY SADRUNI / AFP
رئيس إريتريا أسياس أفورقي (على اليمين) ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khfh

وصل رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الأحد إلى العاصمة الإرترية أسمرة، في أول زيارة رسمية منذ قرابة عقدين في محاولة لرأب الصدع بين البلدين الجارين.

وكان في استقبال أحمد في مطار أسمرة الرئيس أسياس أفورقي، وسط حضور شعبي حاشد امتد على جنبات الشوارع المؤدية إلى المطار.

وتأتي زيارة أحمد في إطار الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات وإجراء محادثات سلام بين البلدين، بعد قطيعة امتدت لأكثر من 17 عاما.

وفي 27 يونيو الماضي، أعلن وزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو في ختام زيارة وفد إرتري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عثمان صالح إلى أديس أبابا، أن رئيس وزراء بلاده سيلتقي رئيس إرتريا "في أقرب وقت".

إقرأ المزيد
علمي ارتيريا وإثيوبيا وفد إرتيري يصل إثيوبيا لعقد محادثات تاريخية

واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، لكن صراعا حدوديا حول بلدة بادمي اندلع مجددا بينهما عام 1998، حيث قطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين.

وشهدت الجزائر في ديسمبر 2000 توقيع اتفاقية سلام بين البلدين أنهت الحرب الحدودية.

والشهر الماضي أعلنت إثيوبيا التزامها بتنفيذ كامل الاتفاقية وترسيم الحدود مع إريتريا.

المصدر: الأناضول

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا