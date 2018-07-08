عشرات القتلى والمفقودين جراء الأمطار في اليابان

لقي أكثر من 60 شخصا مصرعهم وفقد 50 آخرون على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق غرب ووسط اليابان، حسبما أفادت السلطات في البلاد.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن الغالبية العظمى للضحايا وقعت في مقاطعة هيروشيما في الجنوب الغربي من جزيرة هونشو وفي محافظة إهيمه في جزيرة شيكوكو.

AFP STR / JIJI PRESS

فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK إن 50 شخصا على الأقل في عداد المفقودين، وصدرت أوامر من قبل السلطات بإجلاء 1.9 مليون شخص بعدما بلغ منسوب الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة مستويات قياسية في مقاطعات عدة منها هيروشيما وكيوتو وأوكاياما.

AFP STR / JIJI PRESS

أما هيئة الأرصاد الجوية اليابانية فقد أبقت على تحذيراتها بشأن الأحوال الجوية في ثلاث مناطق في جزيرة هونشو الرئيسية بينما رفعت التحذير عن منطقتين. وحثت على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والرياح العاتية وسط الأمطار التي وصفتها بأنها "تاريخية".

AFP STR / JIJI PRESS

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قال اليوم خلال اجتماع أزمة عقده مع وزراء في حكومته إن السلطات "تتسابق مع الوقت" لإنقاذ الضحايا المحاصرين جراء العواقب المأسوية للأمطار.

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وهطلت أمطار غزيرة على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من اليابان، يوم الجمعة، ما دفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ في 7 محافظات.

علاوة على ذلك تعرضت اليابان السبت لزلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة كانتو قرب طوكيو.

ولم ترد تقارير عن أضرار سببتها الهزات الأرضية، فيما أكدت وسائل إعلام محلية، أن سكان المنطقة شعروا بهزات شديدة.

المصدر: وكالات